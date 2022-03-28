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موسكو: تخلي الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الطاقة الروسية انتحار له

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موسكو: تخلي الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الطاقة الروسية انتحار له
Globallookpress Mission of Russia EU
مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف
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صرح مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بأن تخلي الاتحاد عن توريدات النفط والغاز من روسيا سيكون خطوة "انتحارية" بالنسبة للاتحاد.

وقال تشيجوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الاثنين إن "التخلي عن المحروقات الروسية أعتقد أنه سيكون خطوة انتحارية إلى درجة ما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للسياسيين سيكون انتحارا سياسيا".

وأضاف: "إعلان رئيسنا عن نظام جديد لتسعير الغاز كان صدمة بالنسبة لهم، ومفاجئا وأدهش السياسيين... وشركات الطاقة تجهد الآن لمعرفة من أين ستجلب الروبلات".

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وأضاف: "أعتقد أنه في الأيام القريبة القادمة سيتم تدقيق آلية الحسابات، سيتم الكشف عنها علنا وستكون لديهم إمكانية إدراك ذلك".

وأكد أن الدول الأوروبية ستكون مضطرة للانتقال إلى دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، لأن أقصى حجم الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن أن يضمنه الأمريكيون يبلغ 10% فقط من التوريدات الروسية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن في 23 مارس الجاري عن تحويل نظام المدفوعات مقابل توريدات الغاز الروسي "للدول غير الصديقة" إلى الروبل الروسي بدلا من الدولار واليورو.

المصدر: تاس

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