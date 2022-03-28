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العملة الروسية تواصل الارتفاع.. الدولار يهبط دون 90 روبلا للمرة الأولى في 4 أسابيع

مال وأعمال

العملة الروسية تواصل الارتفاع.. الدولار يهبط دون 90 روبلا للمرة الأولى في 4 أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصل الروبل الروسي الارتفاع أمام الدولار واليورو، حيث هبطت العملة الأمريكية اليوم دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس الجاري.

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الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام الدولار
الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام الدولار

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 4.05 روبل إلى 89.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 98 روبلا.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام الدولار واليورو خلال الجلسات الماضية، وجاء ذلك بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

المصدر: RT + تاس

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