كم صدرت روسيا من الحبوب في العام الزراعي 2021-2022؟

كشف رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوشفسك أن صادرات الحبوب من روسيا وصلت منذ بداية العام الزراعي الحالي، الذي ينتهي في يونيو 2022، إلى مستوى 34.7 مليون طن.

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وأفاد المسؤول الروسي بأن حصة صادرات القمح من إجمالي صادرات الحبوب بلغت 30.3 مليون طن، وأشار إلى أن النصف الثاني من الشهر الجاري (مارس 2022) شهد نشاطا في صادرات الحبوب.

وقال زلوشفسك للصحفيين: "صدرنا 34.7 مليون طن من الحبوب وهذه بيانات 27 مارس الجاري، منها 30.3 طن قمح".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الروسية عن حظر مؤقت لتصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى الـ31 من أغسطس المقبل.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وبلغت صادرات القمح في العام 2020 - 2021 نحو 37 مليون طن.

المصدر: تاس