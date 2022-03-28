المفوضية الأوروبية: ارتباط الاتحاد الأوروبي بموارد الطاقة الروسية سيظل حتى عام 2027 على الأقل

أفادت المفوضية الأوروبية بأن، ارتباط الاتحاد الأوروبي بموارد الطاقة الروسية، سيستمر حتى عام 2027 على الأقل.

وقال تيم ماكفي المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الاثنين، إنه بعد القمة مع الولايات المتحدة، حيث تمت مناقشة توسيع توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، أكدت المفوضية الأوروبية توقعاتها، بأن الاتحاد الأوروبي سيظل معتمدا على موارد الطاقة الروسية حتى عام 2027 على الأقل.

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المصدر: تاس