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اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

مال وأعمال

اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد
Gettyimages.ru
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اندلع صباح اليوم، حريق محدود في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، المعروف باسم (T2)، فيما أكدت إدارة الطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح، إن جزءا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، المعروف باسم (T2)، تعرض لـ"حريق محدود"، مضيفا أن قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق.

من جهتها، أكدت إدارة الطيران المدني في الكويت، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر إثر الحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم (2).

المصدر: "القبس"

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