العراق: مشروع الأنابيب البحرية سيرفع الطاقة التصديرية للنفط إلى 6 ملايين برميل

أكدت شركة نفط البصرة أن مشروع أنابيب التصدير البحرية سيرفع الطاقة التصديرية للعراق إلى 6 ملايين برميل نفط خام يوميا.

وقال معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات في الشركة أحمد فاضل دهيم، إن "مشروع أنابيب التصدير البحرية، يعد من المشاريع الاستراتيجية على مستوى المنطقة لتصعيد الطاقة التصديرية للنفط الخام بالمنافذ الجنوبية من 3.5 ملايين إلى 6 ملايين برميل في العام 2026".

وأضاف، أن "المشروع، سيشمل مد أنبوبين بحريين بسعة 48 بوصة، وتأهيل مينائي البصرة والعمية، بالإضافة إلى بناء منصة بحرية لمستلزمات المرونة في تصدير أنواع النفط وعمل أجهزة القياس".

وأشار دهيم إلى أن "الشركة، الآن في طور الإعداد وتهيئة العروض للشركات العالمية الكبرى".

وتابع: "الشركة بانتظار إقرار المشروع في الموازنة، حيث تبلغ القيمة المتوقعة للمشروع ما يقارب المليار دولار".

المصدر: "واع"