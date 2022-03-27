بايدن سيخذل أوروبا في وعوده بتخليصها من تبعية الغاز الروسي

كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من الوفاء بوعوده للأوروبيين بتخليصهم من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، مشيرة إلى استحالة ذلك حسب الخبراء.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن توريد كميات كبيرة من الغاز المسال إلى الدول الأوروبية أمر في غاية الصعوبة، لأنه سيتطلب "إقناع آسيا بالتخلي عن توريدات محجوزة من أجل إرسال الغاز المسيل إلى أوروبا".

وفي وقت سابق أعربت كيلي شيهان، كبيرة مدراء شركات الطاقة Sierra Club في مقالة نشرتها صحيفة Sierra Club عن أن تخلي الدول الأوروبية عن شراء الغاز الروسي لصالح الغاز الأمريكي من شأنه أن يقود إلى كارثة مناخية عالمية.

وفي 24 مارس أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن عقد "شراكة جديدة" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقتضي توريدات إضافية للغاز المسال الأمريكي إلى دول الاتحاد عوضا عن الغاز الطبيعي الروسي.

وفي تصريحات لشبكة CNN أمس السبت، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، استحالة استبدال الغاز الروسي في السوق الأوروبية في المستقبل المنظور.

وأشار الكعبي إلى أن الدوحة ستزود السوق الأوروبية بالغاز المسال، لكنه حذر رغم ذلك من أن إعادة توزيع إمدادات التصدير محفوفة بالعديد من الصعوبات، وفي الوقت الحالي من "المستحيل عمليا" استبدال الغاز الروسي في السوق الأوروبية.

المصدر: RT