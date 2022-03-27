بغداد توقع عقدا مع شركة أذرية للحفر والخدمات النفطية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد مع شركة أذرية للحفر والخدمات النفطية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "شركة الحفر العراقية وقعت اليوم عقد مشاركة مع شركة SOCAR الأذربيجانية للحفر والخدمات النفطية".

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم بحسب البيان إن "العقد يتضمن التعاون في مجال حفر واستصلاح الآبار النفطية، حيث ستكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتمديد".

وفي وقت سابق وقعت شركة الحفر العراقية عقود مشاركة مع شركات (هاليبرتون، ووذر فورد، وشلمبرجير).

المصدر: RT