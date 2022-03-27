صحيفة: بريطانيا تستورد أكثر فأكثر من وقود الديزل الروسي

تشتري المملكة المتحدة أكثر فأكثر من وقود الديزل من موسكو، على وقع تصريحات لندن حول عدم اعتماد بريطانيا على استيراد موارد الطاقة الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وأشارت مقالة نشرتها صحيفة The Daily Telegraph اليوم الأحد، إلى أن استيراد بريطانيا لوقود الديزل الروسي تضاعف تقريبا خلال العقد الأخير من الزمن، الأمر الذي جعل المملكة أحد أكبر مستوردي الوقود من روسيا إلى جانب ألمانيا وفرنسا.

وذكرت المقالة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شدد وزراء بريطانيون على أن نصيب الغاز الروسي في تركيبة واردات الغاز في بريطانيا لا يتجاوز 4%، غير أنهم لم يذكروا موارد طاقة أخرى.

مع ذلك فقد أكد مسؤول حكومي لـ The Daily Telegraph أن بريطانيا لا تعتمد على موارد الطاقة الروسية.

يشار إلى أن احتياجات بريطانيا من وقود الديزل يسدها الإنتاج المحلي جزئيا، إضافة إلى شراء هذا الوقود من موردين موثوق بهم ما عدا روسيا، ومن بينهم هولندا والسعودية والولايات المتحدة.

المصدر: RT