الهند تخطط لزيادة استيراد فحم الكوك الروسي

قال وزير التعدين الهندي رامشاندرا براساد سينغ، إن بلاده تخطط لزيادة وارداتها من فحم الكوك الروسي.

وأضاف سينغ، في مؤتمر في نيودلهي: "نتجه نحو (زيادة) واردات فحم الكوك من روسيا".

وأضاف الوزير، في حديث نقلته صحيفة "بيزنس توداي"، أن بلاده تخطط لمضاعفة وارداتها من فحم الكوك الروسي، باعتباره المكون الرئيسي في إنتاج الصلب".

وأشار الوزير الهندي إلى أن بلاده استوردت بالفعل 4.5 مليون طن، لكنه لم يحدد عن أية فترة يدور الحديث.

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ونوهت الصحيفة بأن روسيا، تعتبر سادس أكبر مورد لفحم الكوك والفحم الحراري للهند.

ونقلت الصحيفة عن مضاربين في البورصات: "قد تبدأ روسيا في تقديم أسعار أكثر تنافسية للمشترين الصينيين والهنود، لأن العملاء الأوروبيين وغيرهم قد يحجمون عن شراء موارد الطاقة من روسيا بسبب العقوبات".

وشدد هؤلاء، على أن التعامل بين روسيا والهند خلال هذه الصفقة التجارية، قد يتم بالروبل والروبية.

المصدر: نوفوستي