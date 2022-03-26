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RT: سكان نيويورك مصدومون بارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية

مال وأعمال

RT: سكان نيويورك مصدومون بارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية
Gettyimages.ru
متجر في الولايات المتحدة
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أعرب زبائن أحد المتاجر الكبرى في نيويورك عن صدمتهم بالارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود بعد العقوبات ضد روسيا.

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وصرحت إحدى المواطنات في نيويورك بأن الناس محدودي الدخل يواجهون صعوبات كبيرة مع أنها أعربت عن أملها أن "ينتهي كل هذا قريبا".

وقال زبون آخر إن هذا المتجر كان يشتهر سابقا ببضائع جيدة واعتدال أسعاره، لكن الأسعار ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق شمل المواد الغذائية.

والخميس الماضي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في بروكسل إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تحدث مشاكل اقتصادية عبر العالم، موضحا أن ثمن العقوبات لا تدفعها روسيا وحدها بل والدول الأخرى.

يذكر أن العقوبات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أثر بدوره على الزراعة والمرافق اللوجستية، ليقود كل ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووصف الكرملين العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد روسيا بأنها "حرب اقتصادية لا سابق لها"، مشيرا إلى أن الدولة كانت مستعدة لهذه التطورات ومؤكدا أن السلطات ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها الاجتماعية أمام المواطن. 

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قال إن الحكومة أعدت خطة شاملة لمواجهة العقوبات تشمل نحو مئة بند وتبلغ ميزانيتها نحو تريليون روبل (10,45 مليار دولار) إضافية في إطار المواجهة الكاملة لكافة آثار العقوبات على الاقتصاد الروسي، والمستمرة منذ 2014.

المصدر: "نوفوستي"

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