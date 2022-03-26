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تقرير: 100 ألف مزرعة في إيطاليا مهددة بالإغلاق بسبب الأزمة الأوكرانية

مال وأعمال

تقرير: 100 ألف مزرعة في إيطاليا مهددة بالإغلاق بسبب الأزمة الأوكرانية
Legion-Media
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حذر الاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين Coldiretti من أن نحو 100 ألف مؤسسة إنتاجية زراعية في البلاد مهددة بالإغلاق بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

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وقال الاتحاد في تقرير حديث له إن حوالي 11% من الشركات الزراعية قد توقفت عن العمل، فيما تشهد 30% من المزارع خسائر على خلفية ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن أزمة أوكرانيا.

ويقول المزارعون إن منتجي الحبوب، من القمح إلى الذرة، هم الأكثر تضررا جراء الوضع الحالي.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه بسبب العقوبات ضد روسيا والوضع في أوكرانيا، تبقى أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في الولايات المتحدة أيضا مرشحة للارتفاع.

المصدر: وكالات

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