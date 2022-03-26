تشيرنيشينكو: مستوى الاستعاضة عن الاستيراد في الصناعات الحيوية بلغ 100٪

قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، إن مستوى استبدال الواردات في جميع المجالات الحرجة في روسيا يتراوح من 80 إلى 100٪، ولا يوجد أي خطر على الدولة.

وأضاف تشيرنيشينكو، في اجتماع للحكومة الروسية مع ممثلي صناعة التكنولوجيات المعلوماتية: "بالطبع، لدينا خدماتنا الخاصة لاستبدال الواردات، وتعمل الحكومة بشكل منهجي طوال هذه السنوات ولدينا مستوى من استبدال الواردات في جميع المجالات الحرجة ... وهو يتراوح من 80 إلى 100٪".

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وشدد تشيرنيشينكو، على أنه "لا يوجد أي خطر يهدد الدولة، على الأقل في مجال الصناعة والقطاعات الاقتصادية".

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن جميع مشاريع الإلكترونيات الدقيقة يتم ضمان تمويلها بفضل طلبيات الدولة.

المصدر: نوفوستي