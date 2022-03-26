خبير اقتصادي ألماني: إذا انهار الاقتصاد الألماني نتيجة العقوبات ضد روسيا ستنهار أوروبا كلها

حذر الخبير الاقتصادي الألماني أيكا هامر من عواقب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بالنسبة إلى بلاده وأوروبا بأسرها.

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وفي تصريحات لـ RT قال هامر: "قد نواجه ارتفاع سعر لتر واحد من وقود الديزل إلى 4 أو 5 أو حتى 6 يورو. بل وقد نواجه وضعا لن يكون في مقدور غالبية سكان أوروبا التنقل في سيارات، وبدون هذا سيتحول "الغرب الغني العظيم إلى مجرد خيال".

وتابع: "وبالطبع سيحمل الناس السياسيين المسؤولية عن ذلك، لأن هذه المواجهة مع روسيا لا يوجد لها أي مبرر معقول".

وأضاف أن "الطبقة المتوسطة والسكان الأكثر فقرا في ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة" هم الذين سيخسرون من هذا الوضع، و"إذا انهار الاقتصاد الألماني نتيجة هذه الإجراءات ستنهار معه أوروبا بأسرها".

المصدر: RT