سفير كازاخستان في القاهرة: مصر ستصبح مركزا لوجستيا لبيع المنتجات الكازاخية

قال سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، خيرت لاما إن مصر ستصبح مركزا لوجيستيا لبيع المنتجات الكازاخية من الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الإفريقية.

وأعرب سفير كازاخستان، عن سعادته خلال استقباله من قبل وزير الزراعة المصري السيد القصير في القاهرة اليوم السبت، وقال إن "دولته من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح حيث يتميز بجودته العالية، وأنها بصدد إنشاء منطقة لوجستية للتجارة الحرة فى ميناء العين السخنة حتى تصبح مصر مركزا لوجيستيا لبيع المنتجات الكازاخية من الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الإفريقية، وفي نفس الوقت إمكانية استخدام تلك المنطقة لتصدير البطاطا والمنتجات الزراعية المصرية لجمهورية كازاخستان".

ومن جهته أكد القصير خلال لقائه مع لاما، على "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين في جميع مجال المجالات".

واستعرض وزير الزراعة المصري الجهود التي تبذلها بلاده في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي تشهدها مصر حاليا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي.

كما تناول الاجتماع الذي حضره عدة مسؤولين من كلا البلدين "التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والأمصال واللقاحات البيطرية وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية".

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على "عقد اجتماعات متتالية لمجموعتي العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمعنية ببحث ومتابعة التعاون الزراعي بين البلدين لإيجاد آلية للمضي قدما في تنفيذ كل موضوعات التعاون التي تم الاتفاق عليها، وخاصة تبادل السلع الزراعية، وكذا دراسة آلية الشراكة بين البلدين في الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الكازاخستنية المقرر انعقادها بالقاهرة هذا العام من أجل وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين".

المصدر: اليوم السابع