بلغت نحو 9 مليارات دولار.. إيرادات العراق النفطية ترتفع خلال فبراير الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم السبت، عن الإيرادات النفطية لشهر فبراير الماضي والتي اقتربت من 9 مليارات دولار أمريكي.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 92 مليونا و790 ألفا و173 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و809 ملايين و162 ألف دولار أمريكي".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليونا و314 ألفا و828 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و475 ألفا و345 برميلا".

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 94.936 دولارا".

وتابعت الشركة، أن "الكميات المصدرة حملت من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

المصدر: RT