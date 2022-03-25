بريطانيا تلاحق الذهب الروسي

مددت سلطات المملكة المتحدة الحظر المفروض على تقديم الخدمات المالية من قبل شركات المملكة للبنك المركزي الروسي ليشمل عمليات الذهب.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب بيان نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وقال: "تم تحديث قرار (الحكومة البريطانية) حول الحظر المفروض على تقديم الخدمات المالية لاحتياطي النقد الأجنبي الروسي وأصبح الحظر يطبق أيضا على معاملات الذهب".

وكانت الولايات المتحدة قد وسعت أمس، عقوباتها على روسيا، وطالت القيود الجديدة تعاملات الذهب مع البنك المركزي الروسي، كذلك تم فرض عقوبات على نواب مجلس الدوما الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشر يوم الخميس، إن العمليات المرتبطة باحتياطيات الذهب التي يملكها البنك المركزي الروسي باتت تخضع للعقوبات الأمريكية.

من جهته أفاد البنك المركزي الروسي في بيان اليوم بأن كل احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا، كذلك أشار المركزي إلى أنه لا يقوم بتصدير الذهب من البلاد.

المصدر: تاس