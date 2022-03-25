اليورو يهبط دون مستوى 100 روبل للمرة الأولى في نحو شهر

هبط سعر صرف اليورو، في بورصة موسكو اليوم الجمعة، دون مستوى 100 روبل وذلك للمرة الأولى منذ 28 فبراير الماضي.

وبحلول الساعة 14:12 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 6.8 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 99.8 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الشهر الماضي.

فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع 3.30 روبل إلى 93.69 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام الدولار واليورو منذ يومين، وجاء ذلك بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد هذا الأسبوع، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب عن الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

المصدر: RT + تاس