أردوغان: تركيا وروسيا تتفاوضان لزيادة التسويات بالعملات الوطنية في قطاع السياحة

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تركيا وروسيا تتفاوضان لزيادة التسويات بالعملات الوطنية في قطاع السياحة.

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وجاء تصريح الرئيس التركي خلال مقابلة مع صحفيين أتراك تمت على متن طائرته أثناء عودته من قمة الناتو.

ونقلت صحيفة "حريت" عن الرئيس التركي قوله: "يواصل وزير الثقافة والسياحة لدينا العمل الجاد والتفاوض مع جميع الدول بشأن هذه القضية، كما نواصل التفاوض مع جميع الدول، سواء كانت روسيا أو أوكرانيا أو بولندا. وأكد قادة الدول، وخاصة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أنهم لن يتدخلوا في قطاع السياحة بل سيشجعونه ولن يضعوا عقبات في طريق سفر مواطنيهم إلى تركيا، بالإضافة لذلك هناك مفاوضات حول تنفيذ تعاملات (السياحة) بالروبل، أي بالعملات الوطنية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا اقترحت من قبل على روسيا تنفيذ التعاملات بالعملات الوطنية بالروبل والليرة، والوضع الحالي أثبت أننا كنا على صواب.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، كشف وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي 2021 تجاوز مستوى 30 مليون سائح.

ووفقا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة التركي فإن تدفق السياح الأجانب إلى تركيا في 2021 شهد زيادة نسبتها 88.08% مقارنة بالعام 2020.

كذلك أظهرت البيانات أن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الذين قصدوا تركيا، حيث زار تركيا في 2021 نحو 4.694 مليون سائح من روسيا، في المرتبة الثانية جاء السياح من ألمانيا (3.085 مليون) ومن ثم أوكرانيا (2.060 مليون).

المصدر: نوفوستي + تاس