فريق عمل أوروبي أمريكي لخفض "الاعتماد على الغاز الروسي"

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجمعة عن تشكيل "فريق عمل" بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس بريس" اليوم الجمعة.

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وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وقبل ذلك أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي سيعلن اليوم الجمعة عن زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وذلك في محاولة لتعويض أي نقص في الإمدادات الروسية.

من جهتهم استبعد خبراء إمكانية تعويض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كامل، إذ توفر روسيا قرابة 40% من واردات أوروبا من الغاز.

وأشارت محللة أسواق الغاز في شركة "ريستاد إنرغي الاستشارية" إلى أنه حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من شحن المزيد من الغاز إلى أوروبا فقد تواجه القارة صعوبة في الحصول عليه، إذ تقع محطات الاستيراد في المناطق الساحلية، حيث يوجد عدد أقل من خطوط الأنابيب لتوزيعها.

ورجحت المحللة إمكانية تعويض ثلثي كمية الغاز الطبيعي الذي تورده روسيا عبر الأنابيب.

وتشير بيانات شركة "غازبروم" الروسية إلى أن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية باستثناء تركيا وصربيا بلغت في 2020 قرابة 157 مليار متر مكعب، وأبرز الدول الأوروبية المستوردة كانت دول أوروبا الغربية.

المصدر: RT + أ ف ب + نوفوستي