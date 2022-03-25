رئيس رومانيا لا يستبعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

لم يستبعد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أن تكون نتيجة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، زيادة في أسعار المواد الغذائية.

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وقال رئيس الدولة الرومانية في مقابلة مع صحفيين رومانيين مساء الخميس، عقب اليوم الأول لاجتماع الاتحاد الأوروبي: "من المحتمل أن تؤدي العقوبات التي فرضناها والتي نعتزم الالتزام بها إلى تغيير أسعار المواد الغذائية".

وأشار يوهانيس إلى أنه "فيما يتعلق بالمصطلحات العالمية، قد تنشأ حالات لا يكون العرض فيها بالمستوى الذي اعتدنا عليه. إذا فكرنا في أن معظم القمح المستهلك على هذا الكوكب يتم إنتاجه في روسيا وأوكرانيا، إذن يمكن افتراض أن مشكلة في العرض ستظهر ".

ومع ذلك، لا يعتقد يوهانيس أن رومانيا مهددة بأزمة غذائية أو نقص في الغذاء على خلفية الصراع العسكري في أوكرانيا، حيث قال: "رومانيا في وضع جيد فيما يتعلق بالزراعة، ولا نعتقد أنه ستكون هناك أية مشاكل".

وكانت قيود فرضت في رومانيا، ناجمة عما يسمى بالشراء في حالات الهلع، على خلفية الصراع العسكري في أوكرانيا في مارس، على بيع بعض المنتجات، ولا سيما زيت عباد الشمس والسكر والقمح ودقيق الذرة.

المصدر: تاس