وزير الأشغال الأردني يعلن موعد الانتهاء من أعمال مشروع الباص السريع

أعلن وزير الأشغال العامة الأردني، يحيى الكسبي، أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الرئيسية في مشروع الباص سريع التردد نهاية العام الحالي.

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وخلال جولة تفقدية على تنفيذ الأعمال في مشروع الباص سريع التردد، أكد أن الوزارة وإيمانا منها بدورها التنموي تولي الأهمية لدعم مشاريع البنية التحتية التي تدعم المنشآت التعليمة".

وأكد الكسبي، على تنفيذ الأعمال بما يحقق طابعا معماريا مميزا للمنطقة المحيطة بالمحطة وبما يحقق متطلبات تشغيل مشروع حافلات التردد السريع على طريق عمان الزرقاء وتسهيل حركة المشاة وطلاب الجامعة وفق أعلى معايير السلامة العامة.

المصدر: "عمون"