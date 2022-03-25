أفغانستان تكسب أكثر من 90 ألف دولار من قطاع التعدين

قالت وزارة المناجم والبترول الأفغانية إن إيرادات الوزارة في العام الشمسي 1400 (العام 2022 ميلادي) وصلت إلى قرابة ثمانية مليارات أفغاني (أكثر من 90 ألف دولار أمريكي).

وقال مسؤولو الوزارة إن 113 شركة كبيرة وصغيرة تعمل في قطاع التعدين بأفغانستان، و"قد كسبت الإمارة الإسلامية قرابة ثمانية مليارات أفغاني من قطاع التعدين".

وقال عصمت الله برهان المتحدث باسم وزارة المناجم والبترول: "الإيرادات التي تلقيناها خلال الأشهر الستة الماضية تبلغ نحو سبعة مليارات وسبعمائة وواحد وسبعين مليونا، أو حوالي ثمانية مليارات أفغاني".

من جهته، عزا نائب المتحدث باسم حركة "طالبان" إنعام الله سمنغاني، هذه الأرباح إلى الشفافية ومنع الاستخراج غير المشروع من المناجم، وقال: "الشفافية والجهود الجادة للوصول إلى مناجم أخرى في أفغانستان، هما السبب الرئيسي لزيادة عائدات الوزارة".

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