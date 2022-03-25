مجلة: خطط ألمانية لتقليص الاعتماد على النفط والغاز من روسيا

قالت مجلة "شبيغل"، إن ألمانيا تخطط لخفض واردات النفط الروسي إلى النصف بحلول منتصف هذا العام، كما تعتزم خفض الاعتماد على الغاز الروسي إلى 30٪ بحلول نهاية العام

ونقلت المجلة عن وثائق وزارة الاقتصاد الألمانية، تمكنت من الحصول عليها: "الاعتماد على الغاز الروسي حاليا في حدود 55٪، وفي نهاية هذا الشهر سيتقلص إلى 40٪ فقط. وبالجهود المشتركة، من الممكن إلى حد كبير تحقيق الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024".

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وزعمت الوثيقة، بأن حصة الغاز الروسي في استهلاك ألمانيا ستبلغ في صيف عام 2024، 10٪ فقط .

ونوّهت الوثيقة بأن ذلك أصبح ممكنا "بسبب التغيرات في مشتريات الغاز"، والذي سببه قيام الموردين الروس "بوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل".

ووفقا للوثيقة، من المخطط أيضا أن تصبح ألمانيا بحلول الخريف مستقلة عن الفحم الروسي.

المصدر: نوفوستي