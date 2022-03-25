فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لن يسمح بمدفوعات الغاز الروسي بالروبل

ردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل، قائلة: "لن نسمح بذلك".

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وفي تصريح في مستهل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اعتبرت فون دير لاين أن الخطوة الروسية "ستكون قرارا أحاديا وخرقا واضحا للعقد، ومحاولة للالتفاف على العقوبات"، مشددة على "أننا لن نسمح بالالتفاف على عقوباتنا... انتهى الوقت الذي كان يمكن فيه استخدام الطاقة لابتزازنا".

يذكر أن بوتين أصدر يوم 23 مارس تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات معاملات الغاز مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".

وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.

المصدر: Radio Liberty