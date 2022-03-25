مؤشر بلومبرغ: ثروات أغنى رجال الأعمال الروس زادت بعد التداول بنحو 3 مليارات دولار

أفادت بلومبرغ بأن ثروات أغنى رواد الأعمال الروس زادت بمقدار 2.7 مليار دولار بعد استئناف التداول في بورصة موسكو في 24 مارس.

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وبجسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تمكن 10 من رجال الأعمال الروس من زيادة ثرواتهم بعد افتتاح التداول. وعلى وجه الخصوص، المساهم الرئيس في شركة استثمار مجموعة فولغا، غينادي تيمشينكو، الذي كان مدرجا سابقا في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة نوفاتيك، ليونيد ميخلسون، الذي زاد رأس ماله بأكثر من مليار دولار، فيما يبقى رئيس نورنيكل، فلاديمير بوتانين، بحسب الوكالة، أغنى رجل في روسيا برأسمال إجمالي قدره 26.3 مليار دولار.

يشار إلى أن وكالة أنباء بلومبرع أعلنت عن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات منذ مارس 2012، والذي يتضمن معلومات حول أوضاع أغنى 500 شخص على هذا الكوكب.

وكان تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية في بورصة موسكو قد استؤنف في 24 مارس 2022، بعد تعليق استمر لمدة شهر، فميا تم افتتاح تداول سندات القرض الفدرالية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجرت التداولات في 33 سهما من الشركات الروسية المدرجة في مؤشر بورصة موسكو، وعقدت جلسة التداول في الوضع الرئيسي من 9:50 إلى 13:50، في وضع التفاوض من 9:50 إلى 14:00.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر بورصة موسكو بنهاية يوم التداول بنسبة 4.4٪ وبلغ 2578.5 نقطة مقارنة بإغلاق تداولات 25 فبراير 2022.

وأظهرت معظم الأسهم ديناميكيات أسعار إيجابية، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتداول في الأسهم 108.6 مليار روبل، بما في ذلك داخل المزاد الافتتاحي، بقيمة 3.6 مليار روبل، ومزاد الإغلاق بقيمة 2.1 مليار روبل.

المصدر : تاس