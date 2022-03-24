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نبوءة بايدن لم تتحقق

مال وأعمال

نبوءة بايدن لم تتحقق
Globallookpress Chris Kleponis - CNP
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خيّبت بورصة موسكو آمال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تنبأ بانهيارها فور إعادة افتتاحها جراء العقوبات، إذ سجلت ارتفاعا غير متوقع اليوم بعد تعليق التداول منذ بدء العملية الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي توقع في وقت سابق من الشهر الجاري أن تنهار بورصة موسكو و"تنفجر" فور إعادة فتحها، وقال خلال خطاب أمام أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في مؤتمر في فيلادلفيا يوم 11 مارس: "تم إغلاق بورصة موسكو لسبب بسيط. يسألونني لماذا تم إغلاقها خلال الأسبوعين الماضيين؟ لأنه في اللحظة التي ستفتح فيها سوف تنهار. هل تسمعون؟ سوف تنفجر".

وأغلقت بورصة موسكو أبوابها وأوقفت التداول يوم 25 فبراير، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسب نتائج أول تداول بعد افتتاحها أغلق سوق الأسهم الروسي بنسبة ارتفاع بلغت 4.37%، حسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

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