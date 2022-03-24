التحفظ على أموال الرئيس السابق لأحد أشهر بنوك مصر وزوجته ومسؤولين كبار في شركة عالمية

أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارا بالتحفظ على أموال رئيس بنك التعمير والإسكان السابق محمد فتحي السباعي منصور، وزوجته نرمين عبد الرحمن.

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كما تم التحفظ على أموال فتحي سالم طاهر، العضو المنتدب لشركة برادايس العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية، ونجله محمد وزوجته ندا عماد، ونيرفان حسين عبد المجيد، عضو مجلس إدارة الشركة، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

ويمنع السباعي والآخرون من التصرف في أموالهم الشخصية سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

وكان السباعي قد تقدم باستقالته في ديسمبر 2019 من مجلس إدارة البنك لظروف وصفت وقتها أنها خاصة لا سيما أنها جاءت بعد ترؤس السباعي مجلس إدارة البنك لمدة 16 عاما.

المصدر: القاهرة 24