فوتشيتش يتحدث عن تهديد لتصدير المنتجات الزراعية من صربيا إلى روسيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في حديث تلفزيوني، إن الأحداث في أوكرانيا وما حولها، تضع قيد التساؤل موضوع تصدير المنتجات الزراعية من صربيا إلى روسيا.

في وقت سابق، أفادت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، بأن مجموعة من الأشخاص تقف أمام نقطة التفتيش الحدودية البولندية "كوكوريكي" وتعيق مرور الشاحنات القادمة من دول أوروبية إلى بيلاروس وروسيا.

وأضاف رئيس صربيا: "تعمل الغرفة الاقتصادية (غرفة التجارة والصناعة) في صربيا لحل هذا الموضوع، ونحن نراقب الوضع. وأعتقد أننا سنجد أسواقا أخرى لمنتجاتنا الزراعية، والتي كانت مخصصة للسوق الروسية، وهي كميات كبيرة من الفواكه والخضروات بشكل رئيسي. في الأمور الأخرى غير ذلك لم نفقد إمكانية توصيل المنتجات عن طريق نقل البضائع إلى روسيا، وسنرى ما سيحدث غدا".

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ووفقا لمعطيات غرفة التجارة الصربية، في عام 2021، بلغت قيمة صادرات المنتجات من جميع القطاعات إلى روسيا، 840.3 مليون يورو، وشكلت حصة المنتجات الزراعية 114.4 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي