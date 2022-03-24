الرئيس الصربي يتحدث عن مشاكل كبيرة بسبب القرار الروسي ببيع النفط والغاز بالروبل

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن قرار روسيا ببيع النفط والغاز الطبيعي بالروبل أصبح مشكلة كبيرة للعالم.

وقال فوتشيتش في حوار مع قناة "RTV" التلفزيونية: "قبل دخول الاستوديو، نظرت إلى سعر النفط، كان 122 دولارا للبرميل، وارتفع سعر الغاز بنسبة 25%. هذه مشاكل كبيرة للعالم كله، وكذلك القرار بشأن الروبل. يعتقد بعض الناس أنه من العبقرية في اللعبة الجيوسياسية مقاومة البترودولار بالروبل واليوان".

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وأضاف: "لقد قال الألمان بالفعل أن هذا سبب لإنهاء الاتفاقية. وأنا لست متأكدا من ذلك، كل هذا يجلب لنا المزيد والمزيد من المشاكل".

وأشار إلى أن الحديث الآن يدور حول "الدول غير الصديقة"، لكن لا زال هناك أسئلة: "أخبروني، ماذا عن هنغاريا، كيف سيدفعون بالروبل؟ إخوتنا، كم سيخسرون؟".

وأضاف الرئيس الصربي أن بلغاريا، التي ينتقل الغاز الروسي من خلالها إلى صربيا والمجر، أعلنت بالفعل عدم استعدادها لدفع ثمن الغاز من روسيا بالروبل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي في أقرب وقت ممكن.

المصدر: "تاس"