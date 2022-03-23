المركزي الروسي ينفي صحة تقرير "بلومبرغ" عن استقالة نبيولينا

نفى البنك المركزي الروسي صحة تقرير وكالة "بلومبرغ" عن تقديم رئيسة البنك إلفيرا نبيولينا الاستقالة من منصبها.

وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن "معلومات وكالة "بلومبرغ" لا تتطابق مع الواقع".

وكانت الوكالة قد زعمت في وقت سابق بأن إلفيرا نبيولينا قدمت الاستقالة بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الرئيس فلاديمير بوتين رفضها.

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يذكر أن نبيولينا تترأس البنك المركزي الروسي منذ عام 2013. وفي يونيو 2017 صوت مجلس الدوما الروسي لصالح تمديد صلاحياتها لمدة 5 سنوات لتنتهي في يونيو 2022.

ورشح الرئيس الروسي نبيولينا الأسبوع الماضي لتواصل مهامها، وأحال ترشيحها إلى مجلس الدوما للمصادقة عليه.

المصدر: "تاس"