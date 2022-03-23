سعر الغاز في أوروبا يتجاوز 1500 دولار لكل ألف متر مكعب

تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ أوائل مارس.

وأفادت وكالة "تاس" بأن "سعر العقود الآجلة لشهر أبريل ارتفع إلى 1504 دولارات لكل ألف متر مكعب اعتبارا من الساعة 17:44 بتوقيت موسكو".

وقبل ذلك أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

المصدر: "تاس" + RT