نائب روسي: سداد ثمن الغاز بالروبل سيعزز العملة الوطنية

يرى رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة في روسيا أندريه كليموف، أن قرار روسيا بيع الغاز المصدر للدول غير صديقة بالروبل الروسي سيعزز العملة الوطنية ويوسع استخدامها.

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وأعرب النائب الروسي عن تأييده لقرار الرئيس فلاديمير بوتين بسداد ثمن الغاز الروسي المصدر للدول غير الصديقة بالروبل الروسي، وأضاف، أنه إذا لم يرغب أحد ما بشراء الغاز بالروبل فلديه فرصة للحصول عليه من أماكن أخرى وبأسعار أخرى.

وقال رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة في روسيا: "بلادنا تظهر سلوكا نموذجيا كشريك تجاري واقتصادي".

وقبل ذلك أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

كذلك أكد بوتين، أن روسيا ستواصل الالتزام بعقود الغاز المبرمة بين روسيا والدول الأوروبية، لكن تنفيذها سيتم بالروبل الروسي.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"