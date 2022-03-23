وزير الزراعة اللبناني: نحن بصدد شحن القمح من أسواق جديدة

أكد عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، أن لبنان قادر على فتح سوق لبناني سوري وعربي لمواجهة الأزمات، معلنا الاتجاه إلى شحن القمح من أسواق جديدة.

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وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال الحاج حسن إن "الشاطئ بين بيروت واللاذقية لن تنسفه أي أعاصير".

وحول تأثير الأزمة الروسية - الأوكرانية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار إلى أن "الأزمة كما كان لها أثر على العالم والاتحاد الأوروبي، أثرت سلبا على لبنان الذي يستورد ما لا يقل عن 85 بالمئة من كميات القمح المستهلك في لبنان من أوكرانيا، والباقي من روسيا".

وأضاف: "واقع الحال هذا، دفعنا للبحث عن أسواق جديدة قريبة وبعيدة، ونحن اليوم بصدد شحن القمح منها".

وتوجه إلى اللبنانيين قائلا: "داعي للخوف، ولا داعي أن يقوم التجار بالاحتكار غير المبرر"، مضيفا: " نحن بصدد وضع استراتيجية لزراعة القمح ليكون لدينا منتج القمح في الداخل اللبناني، وعلى أقل تقدير خلال السنوات الثلاث المقبلة سننتج ما لا يقل عن 40 بالمئة من حاجة السوق اللبنانية".

كما تطرق للحديث عن العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا عبر "قانون قيصر" وتداعياتها السلبية على السوق اللبنانية، إذ قال:" كل أزمة ديبلوماسية أو سياسية أو فرض عقوبات على سوريا، تؤثر بشكل أو بآخر على لبنان".

وأكد أن سوريا "تعد الواجهة التي من خلالها تطل المنتجات اللبنانية على العالم العربي، ولذلك تأثرت السوق اللبنانية بالعقوبات على سوريا".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية