روسيا: نبحث مع شركائنا إمكانية زيادة إمدادات النفط نحو الدول الآسيوية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن موسكو تبحث خيارات لإعادة توجيه إمدادات الطاقة من الغرب إلى الشرق إذا ما دعت الحاجة.

وأضاف نوفاك في حديثه أمام مجلس الدوما أن "إمداداتنا متنوعة حول العالم، ونصيب الأسد بالطبع هو لأوروبا وآسيا، لكن الإمدادات تذهب أيضا إلى دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية".

وتابع قائلا "بالطبع، نحن نتحدث مع شركائنا الآسيويين حول إمكانية توفير إمدادات إضافية للأسواق الآسيوية إذا دعت الحاجة إلى ذلك"، معربا عن أمله في أن تكون هناك مساحة كافية للمواد الخام الروسية في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وكان نوفاك حذر في وقت سابق من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي، وقال إن أسعار النفط ستقفز إلى مستوى 300 دولارا للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن رفض أوروبا للغاز الروسي أمر مستحيل في الوقت الحالي. وإذا رفض الغرب النفط الروسي، فسوف تقفز الأسعار إلى 300 دولار للبرميل، فيما يرى البعض إمكانية الارتفاع إلى 500 دولار للبرميل.

المصدر: "تاس"