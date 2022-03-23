وزارة الزراعة في غزة توقف تصدير الخضراوات إلى الخارج

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أنها قررت وقف تصدير الخضراوات من القطاع للخارج بشكل مؤقت لحين عودة الأسعار لطبيعتها.

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وأشار المتحدث باسم الوزارة، أدهم البسيوني، إلى أنه سيتم وقف تصدير كافة أنواع الخضروات التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا على أسعارها، نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وأوضح ان "استمرار الأجواء الباردة أثر على نضج الكثير من أصناف الخضراوات والمنتجات الزراعية، ما أحدث تأثيرا على كميات المعروض منها في الأسواق المحلية".

المصدر: "معا"