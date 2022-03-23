وزارة التجارة الكويتية: سنمنع تصدير أو إعادة تصدير الدواجن بكافة أنواعها

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، أنها ستمنع تصدير أو إعادة تصدير الدواجن بكافة أنواعها.

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وفي ندوة بجامعة الكويت، أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي، فهد الشريعان، أن الوزارة ستصدر قرارا بمنع تصدير أو إعادة تصدير الدواجن بكافة أنواعها، وذلك ضمن خطتها لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وشدد فهد الشريعان على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة للقوانين ومع الارتفاع المصطنع للأسعار.

المصدر: "القبس"