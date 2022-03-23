البنك المركزي الأوروبي قلق من "استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات" ضد روسيا

عبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن قلقها من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت لاغارد: "إن أكثر ما يقلقني" هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب بدء العملية العسكرية الشهر الماضي.

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وتابعت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت أن الأصول المشفرة تستخدم "للالتفاف على العقوبات التي فرضها العديد من دول العالم على روسيا وعدد محدد من الأشخاص الفاعلين".

وأكدت: "في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة".

وشملت العقوبات الغربية فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي.

المصدر: "أ ف ب"