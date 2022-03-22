الإمارات تؤكد حرصها على "أمن الطاقة العالمي" واستقرار أسعار النفط في ظل الأزمة الأوكرانية

أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على "أمن الطاقة العالمي" واستقرار أسعار النفط وأسواقها وتوازنها، في ظل الأزمة الأوكرانية.

وأجرى بن زايد اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بحثا خلاله العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وتطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا، حيث شدد بن زايد على أن "الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها".

كما بحث الجانبان مختلف المجالات والعمل المشترك، وتنمية العلاقات والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ ابن زايد علييف بمناسبة تدشين شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهرضوئية بقدرة إنتاجية 230 ميغاواط.

المصدر: "وام"