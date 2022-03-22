البنك المركزي في المغرب يتوقع تضخما كبيرا ونموا ضعيفا في 2022

أعلن البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تشهد المملكة تضخما كبيرا بنسبة 4.7%، ونموا ضعيفا بنسبة 0.7% عام 2022.

وبعدما كانت نسبته 1.4% في 2021، من المتوقع أن تصل نسبة التضخم هذا العام إلى 4.7% قبل أن يتراجع إلى 1.9% عام 2023 بحسب مجلس إدارة بنك المغرب المركزي.

وأوضح المجلس في بيان "يواصل التضخم تسارعه الذي بدأ عام 2021 مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين".

وبحسب البنك المركزي، يفترض أن ينخفض النمو إلى 0.7% بعد انتعاش متوقع بأكثر من 7% عام 2021 بسبب جفاف تاريخي يؤثر على الإنتاج الزراعي، خصوصا الحبوب.

والزراعة هي القطاع الاقتصادي الرئيسي في المغرب (نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي)، متقدمة على السياحة والصناعة.

كذلك، يؤثر الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا على نمو البلد، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الطاقة، كما أشار بنك المغرب.

وفيما يتعلق بإيرادات قطاع السياحة الذي تأثر بشدة بالجائحة وإغلاق الحدود، يتوقع البنك تعافيا تدريجيا من 3.2 مليارات يورو عام 2021، إلى 4.4 مليارات يورو عام 2022.

المصدر: "أ ف ب"