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برلماني مصري يطلب من رئيس الوزراء إصدار قرار فوري بوقف استيراد السلع غير الأساسية

مال وأعمال

برلماني مصري يطلب من رئيس الوزراء إصدار قرار فوري بوقف استيراد السلع غير الأساسية
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عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري
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تقدم عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري ببيان طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بوقف استيراد السلع غير الضرورية.

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وبرر النائب مطالبته هذه بالأزمة العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية على مستوى العالم.

وطلب البرلماني من رئيس الوزراء إصدار قرار بحظر استيراد السلع غير الأساسية وقصر الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة، والاعتماد على السلع والمنتج المحلي وذلك لمدة 6 شهور.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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