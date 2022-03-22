وزير التجارة والصناعة الروسي: لم تعلن أي شركة تجارية أجنبية خروجها من روسيا نهائيا

أشار وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، إلى أنه لم تعلن أي شركة أجنبية للصناعة والتجارة خروجها بشكل نهائي من روسيا، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو.

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وردا على سؤال عن الشركات الصناعية والتجارية الأجنبية التي انسحبت نهائيا من روسيا، قال مانتوروف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا نعرف عن إعلانات على غرار أنهم أغلقوا الباب وغادروا (خروج نهائي)".

وفي وقت سابق أعلنت شركات غربية خروجها أو تعليق أعمالها في روسيا بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين. كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: "نوفوستي"