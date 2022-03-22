أمير منطقة مكة يكشف قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المنطقة

أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عن قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم.

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وأوضح، في ختام جولاته في المحافظات للعام الحالي، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم تتجاوز 27 مليارا و680 مليون ريال.

وأكد أهمية المنطقة كونها "تحتضن أطهر البقاع، والتي يفد إليها ملايين المسلمين، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستواها، بما يحقق الآمال والتطلعات".

واطلع الفيصل، خلال جولته، على مشاريع محافظة جدة والتي شملت 21 مشروعا للتعليم، والبرنامج المركز لإدارة المشاريع الذي يهدف لتفعيل دور التقنية في متابعة تطور نسب الإنجاز في المشاريع والإجراءات المتخذة حيالها طبقاً لما يتم تنفيذه بالمشاريع على الطبيعة، ومشاريع بلدية تضمنت سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، وتنفيذ جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد، وتخفيض منسوب المياه السطحية بالشوارع المتضررة، و55 مشروعاً للمياه والصرف الصحي، كذلك 35 مشروعاً صحيا، بالإضافة لمشاريع الإسكان، وتوسعة أحمال ميناء جدة الإسلامي، ومشاريع مدن صناعية، ومشاريع توسعية في الكهرباء.

المصدر: "الرياض"