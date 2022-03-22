 
مباشر

أمير منطقة مكة يكشف قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المنطقة

مال وأعمال

أمير منطقة مكة يكشف قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المنطقة
AFP
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snid

أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عن قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم.

إقرأ المزيد
بيانات تكشف أداء الاقتصاد السعودي في 2021
بيانات تكشف أداء الاقتصاد السعودي في 2021

وأوضح، في ختام جولاته في المحافظات للعام الحالي، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم تتجاوز 27 مليارا و680 مليون ريال.

وأكد أهمية المنطقة كونها "تحتضن أطهر البقاع، والتي يفد إليها ملايين المسلمين، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستواها، بما يحقق الآمال والتطلعات".

واطلع الفيصل، خلال جولته، على مشاريع محافظة جدة والتي شملت 21 مشروعا للتعليم، والبرنامج المركز لإدارة المشاريع الذي يهدف لتفعيل دور التقنية في متابعة تطور نسب الإنجاز في المشاريع والإجراءات المتخذة حيالها طبقاً لما يتم تنفيذه بالمشاريع على الطبيعة، ومشاريع بلدية تضمنت سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، وتنفيذ جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد، وتخفيض منسوب المياه السطحية بالشوارع المتضررة، و55 مشروعاً للمياه والصرف الصحي، كذلك 35 مشروعاً صحيا، بالإضافة لمشاريع الإسكان، وتوسعة أحمال ميناء جدة الإسلامي، ومشاريع مدن صناعية، ومشاريع توسعية في الكهرباء.

المصدر: "الرياض"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا