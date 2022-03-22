78 طائرة من أصل 1367 خسرتها روسيا بسبب العقوبات

أعلنت وزارة النقل عن "خسارة" 78 طائرة روسية من أصل 1367 طائرة، بينما تم نقل 800 طائرة إلى سجل الطيران الروسي.

صرح بذلك وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية لمجلس الاتحاد، حيث أشار سافيليف إلى أن الطائرات التي نقلت إلى سجل الطيران الروسي تم تأمينها لدى شركة تأمين روسية، بينما تم توقيف 78 طائرة في دول أجنبية، ولن تعود إلى روسيا.

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كذلك نوه سافيليف إلى أن شركات الطيران الروسية سيكون باستطاعتها نقل 90 مليون راكب في عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية، استنادا إلى أن عدد الركاب لعام 2021 كان 87.5 مليون. ومع توقف الرحلات الأجنبية، إلا أن الروس سوف ينتقلون، وستتطور الرحلات السياحية داخل روسيا. وتابع الوزير: "إذا كانت مصر وتركيا تستقبلنا، فذلك يعني أن بإمكاننا الوصول إلى 100 مليون شخص".

في الوقت نفسه، أشار سافيليف إلى أنه من المتوقع العودة إلى مستويات ما قبل "كوفيد-19" (128.1 مليون شخص في 2019) خلال عام ونصف أو عامين.

المصدر: "تاس"