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إيطاليا وهولندا تعلنان تجميد أرصدة روسية بقيمة 1.2 مليار يورو

مال وأعمال

إيطاليا وهولندا تعلنان تجميد أرصدة روسية بقيمة 1.2 مليار يورو
AP
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
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أعلنت كل من روما وأمستردام، اليوم الثلاثاء، عن تجميد أرصدة روسية، بلغت 800 مليون يورو في إيطاليا و400 مليون يورو في هولندا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمام برلمان بلاده، بعد خطاب ألقاه هناك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر الفيديو، إن السلطات الإيطالية جمدت أصولا تقدر بأكثر من 800 مليون يورو لرجال أعمال روس مدرجين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن إيطاليا قدمت منذ البداية مساعدة مالية وإنسانية لأوكرانيا، و"بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين، استجابت إيطاليا لطلبات الحكومة الأوكرانية للحصول على المساعدة".

بدوره أعلن وزير المالية الهولندي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجميد أصول روسية تقدر بنحو 400 مليون يورو في هولندا.

المصدر: تاس + نوفوستي

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