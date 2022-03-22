رئيس وزراء اليابان: لا يمكن التعاون مع روسيا في مجال الأعمال لكن مشاريع الطاقة تتطلب التعامل بالرفق

اعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن التعاون الاقتصادي مع روسيا "مستحيل حاليا"، لكنه دعا إلى ضرورة إبقاء مشاريع مشتركة كبيرة بين البلدين "تخدم مصالح اليابان الوطنية".

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وفي تصريحات صحفية قال رئيس الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء: "لدينا مشاريع مختلفة مع روسيا. وإذا نظرنا إلى هذه المشاريع المتنوعة، وفي مقدمتها مشروعا ساخالين 1 وساخالين 2 (للنفط والغاز)، فأظن أنه يجب دراستها لتحديد ما إذا كانت هي مجرد مشاريع أعمال أم أنها شيء يخدم مصالحنا الوطنية".

وتابع: "أعتقد أن التعاون مع روسيا مستحيل إذا كان الحديث يدور عن مشاريع أعمال لا غير. لكن من وجهة نظر المصالح الوطنية فإذا كانت هي (اتفاقيات) طويلة الأمد وتم توقيعها سابقا حول إمداد موارد الطاقة بأسعار منخفضة، وهذا شيء حيوي لحماية نمط حياة شعبنا، فأظن أنها تتطلب التعاون بالرفق".

وتهرب كيشيدا عن رد مباشر على سؤال عما إذا كان يخطط لبحث حاضر العلاقات اليابانية الروسية خلال قمة مجموعة "السبع الكبار" المرتقبة في بروكسل، بعد أن أعلنت موسكو انسحابها من المحادثات حول عقد معاهدة سلام بين روسيا واليابان.

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وقال إن "هذا الوضع يعد جزءا من العمليات الجارية في آسيا، وأعتقد أن تبادل المعلومات ضمن G7 أمر مهم"، كما أنه وصف قرار روسيا وقف المحادثات بـ "غير المقبول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، أن بلاده أرسلت احتجاجا إلى روسيا على خلفية إعلان موسكو وقف المحادثات بشأن عقد معاهدة سلام بين البلدين.

المصدر: "تاس"