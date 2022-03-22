بعد الارتفاع.. أسعار الذهب الأسود تعود إلى المنطقة الحمراء

انخفضت أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، وجاء ذلك بعد أن قفزت الأسعار في وقت سابق في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات النفط.

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وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إلى 111.45 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.67% إلى 114.85 دولار للبرميل.

وقبل ذلك صعدت أسعار النفط، واقتربت عقود خام "برنت" من مستوى 119 دولارا للبرميل، وجاء الارتفاع في ظل تقارير أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبي تبحث حاليا مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وتتخوف أسواق النفط العالمية من تراجع المعروض منه في حال فرض هذا الحظر.

المصدر: RT + بلومبرغ