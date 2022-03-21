النفط يغلق تعاملات الاثنين مرتفعا بأكثر من 7%

حققت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين ارتفاعا كبيرا، مغلقة على ارتفاع بأكثر من 7%، في ظل توقف المفاوضات في أوكرانيا وتجدد التوتر في الشرق الأوسط.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بـ7.12%، مسجلة عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

كما أغلقت العقود الآجلة لخام تكساس مرتفعة بـ7.09%، مسجلة عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

ويعزى ارتفاع أسعار النفط إلى التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلا عن صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، الذي تخوّف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "أ ف ب"