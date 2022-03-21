الاحتياطي الفيدرالي: لن يكون من السهل منع الانزلاق إلى الركود في الولايات المتحدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول إنه لن يكون من السهل على حكومة الولايات المتحدة منع الانزلاق إلى الركود وضمان انخفاض معدل التضخم في البلاد.

وأكد باول خلال مؤتمر اقتصادي في واشنطن: "أنا أسارع إلى القول..لا أحد يتوقع أن يكون الهبوط الناعم سهلا في السياق الحالي. في السياق الحالي، هناك القليل جدا من الأشياء السهلة".

وأضاف: "أنا وزملائي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سنفعل كل ما هو ممكن للنجاح في هذه المهمة الصعبة. ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي اليوم قوي للغاية".

ورد بأول على سؤال حول "مدى احتمالية أن تؤدي السياسة النقدية إلى انخفاض التضخم دون إثارة الركود"، قائلا إنه في الولايات المتحدة الأمريكية "هدفنا هو استعادة استقرار الأسعار، والمساعدة في تأمين فترة طويلة أخرى من التوسع وسوق عمل قوي".

المصدر: تاس