موسكو: روسيا ستنوع إمداداتها النفطية إذا رفض الغرب النفط الروسي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستنوع إمداداتها النفطية إذا تخلت الدول الغربية على النفط الروسي بشكل كامل.

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وقال المسؤول الروسي: "بالطبع، كل السيناريوهات محسوبة بالنسبة لنا. سننوع إمدادات النفط. يجب إدراك أن النفط ليس أنبوبا لذلك يمكن أن يتم تسليمه الى مناطق أخرى".

وأكد نوفاك أن الشركات الروسية تعمل بالفعل على تطوير مخططات لوجستية جديدة. وفقا لنائب رئيس الوزراء الروسي فإنه إذا تم تقديم خصومات للمستهلكين فسيكونون سعداء بشراء المواد الخام من روسيا.

كذلك حذر نوفاك من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي، وقال إن أسعار النفط ستقفز إلى مستوى 300 دولارا للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن رفض أوروبا للغاز الروسي أمر مستحيل في الوقت الحالي. وإذا رفض الغرب النفط الروسي، فسوف تقفز الأسعار إلى 300 دولارا للبرميل، فيما يرى البعض إمكانية الارتفاع إلى 500 دولار للبرميل".

ويأتي تصريح نوفاك في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن أن تتضمن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.

وقبل الاتحاد الأوروبي فرضت الولايات المتحدة في 8 مارس الجاري حظرا على واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الأسبوع الماضي، أن روسيا تمثل حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام. وتعتمد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على روسيا بدرجة أقل بكثير، وتبلغ حصة روسيا في الحجم الإجمالي للنفط الذي تستورده المملكة حوالي 8%.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي.

المصدر: تاس